Аргентина и Польша в плей-офф ЧМ, Альварес извинился перед Месси. Главное к утру

Сборная Аргентины и сборная Польши вышли в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре, мексиканский боксёр Сауль Алтварес извинился перед форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему он так результативен в гостевых играх. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Аргентина обыграла Польшу и вышла в плей-офф чемпионата мира.

2. «Я был сам не свой из-за любви к родине». С. Альварес извинился за угрозы в адрес Месси.

3. Овечкин после рекорда по голам на выезде рассказал, почему так результативен в гостях.

4. Сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022.

5. Левандовски назвал «счастливой неудачей» выход в плей-офф ЧМ после поражения от Аргентины.

6. Тренер «Ванкувера» рассказал, за счёт чего Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки.

7. Тренер сборной Дании – о вылете с ЧМ: наша игра была просто дерьмом.

8. «Мне не за что извиняться». Месси – о шумихе из-за футболки Мексики на полу раздевалки.

9. Скалони: играть в 1/8 финала через 2 дня – безумие. Мы на стадионе, а Австралия отдыхает.

10. Главный тренер сборной Мексики подал в отставку.