У мобильного приложения «Чемпионата» вышло глобальное обновление

Специально к чемпионату мира по футболу ведущий спортивный портал России Championat.com выпустил большое обновление своего мобильного приложения. Пользователей ждёт свежий интерфейс и новые удобные форматы.

В приложении «Чемпионата» можно найти подробную индивидуальную статистику спортсменов и статистику всех турниров, представленных на сайте.

Визуально обновился «Матч-центр»: расписания самых популярных видов спорта и результаты соревнований стали ещё информативнее.

Читать о событиях спорта в удобном формате вертикальных историй теперь можно не только на сайте, но и в приложении «Чемпионата». Выжимка главной информации или важных цитат — в одном нажатии на экран.

В новом приложении вы собираете свою собственную ленту с новостями. Подписывайтесь на хештеги интересующих спортсменов, команд, турниров или видов спорта: следите за ними на одной странице. Другие новости спорта всегда ждут вас на главной странице приложения, где собраны события дня – матчи, новости, статьи и истории.

Антон Сучков, директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата»:

«Мы пошли навстречу пожеланиям пользователей и решили обновить мобильное приложение «Чемпионата». В течение нескольких месяцев наша команда детально изучала обратную связь аудитории, анализировала мировые ресурсы, проводила десятки тестов для улучшения UX-дизайна и проделала огромную продуктовую работу, прежде чем запуск состоялся. Впервые в приложении мы даём пользователям доступ ко всей имеющейся у нас базе спортивной статистики и добавляем вертикальные форматы контента. Обновление «Чемпионата» для нас – фундамент дальнейшего развития продукта, который всегда будет рядом с нашими читателями».

Приложение уже доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGallery и RuStore.