Карпукас: в футболе все зарплаты адекватные. Мы не виноваты в этом. Это специфика спорта

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас оценил уровень заработной платы футболистов и назвал его адекватным.

«Мнение о том, что футболисты зарабатывают больше, чем заслуживают? Говоря о том, что так устроен футбольный бизнес, всё равно можно сказать, что зарплаты завышены. Но, находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжёлый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это максимум.

В чём ещё футбол убивает людей? Сколько футболистов пробиваются и нормально зарабатывают? Некоторые даже до низших лиг не доходят. Таких немало! Футболисты — не многогранные люди, они не могут заниматься этим, этим и этим. Если хочешь стать футболистом, то футбол становится смыслом жизни, кардинально меняется распорядок дня. А если у тебя не получается заиграть в футболе — что делать дальше?

Критики говорят, что врачи незаслуженно получают меньше футболистов? Популяризация у этих профессий разная. Футбол — самый популярный вид спорта — отсюда и идут такие деньги. Не футболисты же виноваты в этом. Специфика всего спорта такая», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Карпукас сыграл 20 матчей за «Локомотив» в РПЛ и Кубке России, забив один гол. Трансферная стоимость полузащитника по версии интернет-портала Transfermarkt составляет € 2,5 млн.