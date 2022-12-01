Карпукас: понимал, что немцев скоро уволят из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о том, что ожидал отставки бывшего главного тренера команды Йозефа Циннбауэра, и сравнил его тренерские идеи с работой предыдущего наставника железнодорожников — Марвина Комппера.

«Приход Циннбауэра вместо Комппера? Как он нам говорил, так и получилось — он пришёл ставить совершенно другой футбол. Он сказал, что будет менять всё, начиная от философии. Марвин (Комппер. — Прим. «Чемпионата») ставил нам одно, Циннбауэр — другое.

В чём отличия? Тот же прессинг. Это самое большое различие. С Марвином мы всегда пытались играть высоко. Понимали, чего от нас хотят, но ничего не получилось. Для меня наше положение в таблице и то, почему у нас не получилось играть в их футбол — это загадки человечества.

Понимал, что немцев скоро уволят. Вообще в РПЛ у многих тренеры поменялись. В течение сезона было много перестановок в российском футболе», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

Комппера проработал в «Локомотиве» 33 дня в прошлом сезоне, после чего был отправлен в отставку. В июле команду возглавил Циннбауэр, однако уже осенью также был уволен из клуба.

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице после 17 туров, набрав 13 очков.