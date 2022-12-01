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Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА на отменённый гол Гризманна

Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА на отменённый гол Гризманна
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Федерация футбола Франции обратилась в ФИФА с жалобой на отмену гола нападающего национальной команды Антуана Гризманна в матче с Тунисом (0:1).

«Мы пишем жалобу в связи с голом Антуана Гризманна, который, с нашей точки зрения, был ошибочно отменён. Такая жалоба должна быть отправлена в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча», — приводит слова представителя Федерации футбола Франции Le Parisien.

Отмечается, что жалоба связана со временем использования системы VAR.

На 90+8-й минуте нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил гол, сравняв счёт. Однако арбитр встречи Мэттью Конгер отменил забитый мяч уже после финального свистка, зафиксировав офсайд с помощью видеопросмотра. Несмотря на поражение, Франция вышла в 1/8 финала с первого места группы D.

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