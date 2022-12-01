Месси — о побитом рекорде Марадоны: верю, что Диего был бы очень рад за меня

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал своё достижение в национальной команде, по которому он превзошёл легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону.

«Недавно узнал о том, что побил его рекорд. Я этого не знал. Счастлив, что могу продолжать ставить такие рекорды. Верю, что Диего бы бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он всегда был счастлив, когда у меня всё складывалось хорошо», — приводит слова Месси RMC Sport.

Напомним, вчера, 30 ноября, Месси сыграл свой 22-й матч на чемпионатах мира за сборную Аргентины, обойдя по этому показателю Марадону. Команда Аргентины квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре, заняв первое место в своей группе. В 1/8 финала аргентинцы сыграют с Австралией.

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