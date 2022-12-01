Игроки махачкалинского «Динамо» направили все премиальные за матчи Кубка бойцам в зону СВО

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что футболисты «Динамо» из Махачкалы направили все премиальные за сыгранные матчи в Кубке России бойцам в зону СВО.
«Рад был сегодня пообщаться с футболистами, тренерами и руководством махачкалинского «Динамо».
Вижу, что нам удалось сформировать такую энергичную, волевую команду, которая берёт своим азартом, дерзостью, эмоциями. Она по-настоящему народная – в ней играют не звёздные легионеры, а наши простые ребята самых разных национальностей.
Они – не просто хорошие футболисты, они ещё и настоящие патриоты! Все премиальные, полученные за сыгранные в Кубке России матчи, они направили в помощь нашим бойцам на передовой.
Тренеры и руководство клуба ставили перед собой очень смелые задачи, но команда превзошла все ожидания. Всего за год она вышла во второй по значимости дивизион профессионального футбола в России, одержав больше 10 побед подряд. К концу сезона немного сказалась усталость, но и сегодня они достойно играют против серьёзных соперников и набираются опыта», — написал Меликов в своём телеграм-канале.
- 1 декабря 2022
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