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Посол России в Катаре рассказал, сколько россиян посетят матчи чемпионата мира — 2022

Посол России в Катаре рассказал, сколько россиян посетят матчи чемпионата мира — 2022
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Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин рассказал о российских болельщиках на чемпионате мира 2022 года. Турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«По последним данным, из России всего было подано 4222 заявки на оформление Hayya-карты (Fan ID). Ещё порядка 700 россиян, живущих в Катаре, подали заявки отсюда. Трудно сказать, может быть, кто-то ещё подъедет из ОАЭ, где очень много россиян. Понятное дело, что ожидать большого притока российских болельщиков сложно. Во-первых, нет нашей сборной, во-вторых, достаточно дорогие билеты, дорогие гостиницы. Если бы тут была наша сборная, россиян было бы намного больше», — приводит слова Догадкина «РИА Новости Спорт».

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