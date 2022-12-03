Нидерланды — США: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся сборные Нидерландов и США. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, вмещающем 45 857 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нидерланды выиграли группу А, где соперниками были Сенегал, Эквадор и Катар. Американцы заняли второе место в группе В, пропустив вперёд сборную Англии, но опередив команды Ирана и Уэльса.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 3 декабря 2022
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