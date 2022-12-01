Игрок Мексики стоял на руках, болельщицы грустили. Фото вылета латиноамериканцев с ЧМ

30 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре национальная команда Мексики одержала победу над сборной Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев, однако это не позволило команде Херардо Мартино пробиться в плей-офф мундиаля. Польша осталась впереди Мексики в итоговой таблице и вышла в 1/8 финала по дополнительным показателям.

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил о своей отставке после матча с национальной командой Саудовской Аравии.



«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток», — приводит слова Мартино FOX Sports.

Лучшие кадры с матча Саудовская Аравия — Мексика — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.