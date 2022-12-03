Аргентина — Австралия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся сборные Аргентины и Австралии. Игра пройдёт в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 45 032 зрителя. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Аргентинцы стали первыми в группе С, оставив позади сборные Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Австралийцы вышли в плей-офф со второй строчки в группе D, где первое место заняла Франция, а ниже расположились команды Туниса и Дании.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.
- 3 декабря 2022
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