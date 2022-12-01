Игрок «Локомотива» Карпукас: не могу сказать, что мой переход в «Спартак» невозможен

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что не исключает перехода в московский «Спартак».
«Есть ли принципиальные соперники в РПЛ для меня? Сейчас для «Локомотива», c учетом положения дел в таблице, каждая команда — принципиальный соперник. Но «Спартак» — мой главный соперник, ещё с академии так пошло.
На кого сложнее настраиваться — на «Спартак» или «Зенит»? Нам сейчас сложно против всех команд в РПЛ. Это факт. Что касается давления, я всегда стараюсь выходить спокойным.
Не могу сказать, что мой переход в «Спартак» невозможен. Если «Локомотив» будет всегда во мне заинтересован, я с удовольствием останусь здесь. А как пойдёт — не могу сказать. Никого не осуждаю за переходы в стан принципиальных соперников, потому что сам футболист и понимаю причины. Но сторону болельщиков я тоже принимаю, ведь они могут болеть за определённого футболиста или клуб. Никого не осуждаю — ни фанатов, ни игроков, ведь это подогревает интерес к футболу», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».
20-летний Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 2025 года.
- 1 декабря 2022
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