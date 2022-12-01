Карпукас: не хочу верить в админресурс «Зенита». В России такого быть не может

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас сравнил свою команду с санкт-петербургским «Зенитом» и заявил, что не верит в админресурс сине-бело-голубых.

«Как бороться против «Зенита»? Кто им конкурент? «Ростов», «Спартак». За «Зенит» играют качественные футболисты, надо как-то пытаться им соответствовать. Посмотрим, что будет в конце сезона, кто станет чемпионом.

Не хочу верить в админресурс «Зенита». В России на самом высоком уровне такого быть не может. Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря.

Кого бы забрал в «Локомотив» из «Зенита»? У нас достаточно хороший состав, чтобы кого-то переманивать из «Зенита». У нас состав, чтобы быть минимум в пятёрке, а не в зоне вылета.

Что должно произойти, чтобы мы боролись с «Зенитом» за золото? Состав должен быть одинаковым. На данный момент есть разница в психологическом плане. Есть много факторов, конечно: уровень игроков тоже влияет, но есть такие вещи, как климат, атмосфера в раздевалке, связь с тренером», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом РПЛ последние четыре года. В текущем сезоне петербургская команда также занимает первое место в турнирной таблице после 17 туров, опережая ближайших преследователей на шесть очков. «Локомотив» занимает 14-ю строчку в таблице, набрав 13 очков.