Посол РФ в Катаре высказался о возможном переходе России в азиатскую конфедерацию футбола

Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин высказался о возможном переходе российских клубов и сборных в азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили представителей России от международных турниров.

«Я читал, но не совсем понимаю, что это нам даст. Мы, может быть, сможем играть в азиатском турнире — не самом сильном на фоне Африки и Латинской Америки, но на чемпионат мира мы же всё равно не попадём? Если бы это давало возможность попасть на следующее мировое первенство через Азию, то это было бы вариантом решения проблемы. Да и сборная хоть как-то сможет играть.

В азиатском регионе страны занимают нейтральную позицию, к антироссийским санкциям страны не присоединялись, за исключением Японии, Южной Кореи и Сингапура с Австралией. В целом не думаю, что по отношению к России будет такая же реакция, как среди стран, входящих в УЕФА», — приводит слова Догадкина ТАСС.