«Факел» объявил о расторжении контракта с полузащитником Евгением Шляковым

Российский полузащитник Евгений Шляков покинул воронежский «Факел» по согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Евгений Шляков покинул наш клуб. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Шляков выходил на поле в 10 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. В играх Кубка России футболист принимал участие один раз.

«Факел» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 13 очков после 17 проведённых встреч. В ближайшем туре после зимней паузы воронежцы встретятся с «Химками».