Посол РФ в Катаре: встреч с представителями ФИФА не было. Не верю в снятие ими санкций

Посол Российской Федерации в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что помощник президента России Игорь Левитин не обсуждал с представителями ФИФА снятие спортивных санкций с российских клубов и сборной.

«Визит российской делегации в Доху прошёл очень хорошо. Делегацию возглавлял помощник президента России Игорь Левитин. Нет, встреч с представителями ФИФА не было. Что с ними обсуждать, если пока не понятно, когда разрешится ситуация с санкциями?

Я не очень верю в снятие санкций со стороны ФИФА. Конечно, всё когда-то кончается, и мне бы очень хотелось, чтобы мы вернулись к большим соревнованиям. Помимо «Спартака», я болею и за сборную России, которая, к сожалению, не попала на чемпионат мира по политическим соображениям. Это ангажированное решение ФИФА. Получается, спорт очень даже в политике, и это печально», — приводит слова посла Догадкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские клубы были отстранены от участия в еврокубках сезона-2022/2023 по решению ФИФА и УЕФА, а сборная России не может играть в официальных международных матчах.