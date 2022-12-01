Левандовски — о предстоящей игре с Францией: их матч с Тунисом показал, что всё возможно

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с командой Франции. Игра состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

«Франция является фаворитом. Нам нужно прибавлять, если мы хотим создавать им проблемы, в частности, предлагать больше возможностей в атаке. У них отличная команда, но их матч с Тунисом показал, что всё возможно (Франция уступила со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»).

Это большой вызов для нас. Знаем, какие у них игроки, но мы должны воспользоваться шансом, постараться сделать всё возможное, побороться. Знаем, что Франция — действующий чемпион мира, и, возможно, они смогут выиграть ещё один титул. Так что для нас это будет большим испытанием. Нам придется играть лучше, чем с Аргентиной», — приводит слова Левандовски RMC Sport.

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