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Сергей Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»

Сергей Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»
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Футболист самарских «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев стал обладателем почётной премии «Первая пятёрка» по итогам 2022 года. Эта награда ежегодно вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту в Российской Премьер-Лиге.

Как информирует официальный сайт ДФЛ, 18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла). На четвертом и пятом местах — Александр Коваленко из «Крыльев Советов» (129 баллов) и Александр Сильянов из «Ростова» (124 балла).

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

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