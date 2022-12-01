Сергей Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»

Футболист самарских «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев стал обладателем почётной премии «Первая пятёрка» по итогам 2022 года. Эта награда ежегодно вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту в Российской Премьер-Лиге.

Как информирует официальный сайт ДФЛ, 18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла). На четвертом и пятом местах — Александр Коваленко из «Крыльев Советов» (129 баллов) и Александр Сильянов из «Ростова» (124 балла).

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.