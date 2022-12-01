Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» назвали заслуженной победу Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка»

В «Крыльях Советов» назвали заслуженной победу Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка»
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко считает заслуженной победу футболиста самарской команды Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка». Эта награда ежегодно вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту в Российской Премьер-Лиге.

«Сергей совершенно заслуженно занял первое место в премии «Первая пятёрка». Думаю, из этого списка он был самым молодым, поэтому надеемся, что всё у него впереди. Мы рады, обязательно сейчас его поздравим. Надеемся, он и дальше будет развиваться и принесёт ещё много пользы российскому футболу», – сказал Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Новость по теме
Сергей Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022