В «Крыльях Советов» назвали заслуженной победу Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко считает заслуженной победу футболиста самарской команды Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка». Эта награда ежегодно вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту в Российской Премьер-Лиге.

«Сергей совершенно заслуженно занял первое место в премии «Первая пятёрка». Думаю, из этого списка он был самым молодым, поэтому надеемся, что всё у него впереди. Мы рады, обязательно сейчас его поздравим. Надеемся, он и дальше будет развиваться и принесёт ещё много пользы российскому футболу», – сказал Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.