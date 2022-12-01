Федотов: все говорят о спаде, но показатели не свидетельствуют о том, что мы просели

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о проблемах команды в первой части сезона и планах на зимнее трансферное окно.

«Серьезная проблема, с которой мы столкнулись в первой части сезона – низкая реализация моментов. Это бросалось в глаза, и статистика прекрасно иллюстрирует сказанное. Если говорить об ожидаемых голах, то в семи матчах чемпионата, которые мы провели в октябре-ноябре, команда наиграла на 14-15 мячей. А забили всего девять. Все вокруг говорят о спаде, который настиг нас в этот период. Но показатели вовсе не свидетельствуют о том, что мы просели. Сохранили бы реализацию, которая была до сентябрьской паузы для сборных, и очков набрали бы гораздо больше.

В обороне, несмотря на потерю Игоря Дивеева и повреждений у Кирилла Набабкина, а также вынужденную ротацию в этой линии, тоже более-менее справлялись. Безусловно, не избежали ошибок в оборонительных действиях, могли пропустить меньше.

Следующий момент – после 65-й минуты, когда наступает время замен, команда должна продолжать оказывать такое же давление на противника. В группе атаки это прессинг, контрпрессинг. Атакующая мощь не должна ослабевать ни на минуту! Как известно, у команды есть возможность выпустить пять свежих игроков. Нам нужно иметь кадры для усиления со скамейки, в первой части сезона с этим были проблемы. Называть конкретные фамилии сейчас не стану, поскольку пригласить игрока в нынешних условиях – дело непростое», — приводит слова Федотова Вobsoccer.

Армейцы завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков после 17 матчей. У лидирующего «Зенита» 42 балла.