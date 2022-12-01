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Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему менял нападающего Чалова во всех матчах РПЛ

Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему менял нападающего Чалова во всех матчах РПЛ
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему менял нападающего армейцев Фёдора Чалова во всех матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона.

«Обязанности нападающих не ограничиваются исключительно атакующими действиями. Чтобы оказывать нужное влияние на игру, форвардам нужно участвовать в прессинге и контрпрессинге, оперативно перестраиваться, когда мяч находится у соперников, чтобы вернуть его нашей команде. Мы всегда давали Фёдору максимальное количество времени. Требования современного футбола – добавить в атаку мощи и скорости. Согласитесь, редко кто из центрфорвардов проводит на поле все 90 минут, доигрывая матч до конца», — приводит слова Федотова Вobsoccer.

Чалов в текущем сезоне РПЛ выходил на поле во всех 17 матчах, забил 10 голов и отдал один результативный пас.

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