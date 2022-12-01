Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему менял нападающего Чалова во всех матчах РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему менял нападающего армейцев Фёдора Чалова во всех матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона.
«Обязанности нападающих не ограничиваются исключительно атакующими действиями. Чтобы оказывать нужное влияние на игру, форвардам нужно участвовать в прессинге и контрпрессинге, оперативно перестраиваться, когда мяч находится у соперников, чтобы вернуть его нашей команде. Мы всегда давали Фёдору максимальное количество времени. Требования современного футбола – добавить в атаку мощи и скорости. Согласитесь, редко кто из центрфорвардов проводит на поле все 90 минут, доигрывая матч до конца», — приводит слова Федотова Вobsoccer.
Чалов в текущем сезоне РПЛ выходил на поле во всех 17 матчах, забил 10 голов и отдал один результативный пас.
- 1 декабря 2022
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:40
-
12:31
-
12:25
-
12:18
-
12:04
-
11:58
-
11:57
-
11:40
-
11:40
-
11:39
-
11:30
-
11:23
-
11:12
-
11:12