Форвард «Спартака» Соболев приехал на заседание КДК по поводу драки в матче с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу драки, произошедшей по окончании основного времени матча с петербургским «Зенитом» в Кубке России (0:0, 2:4 пен.).
Напомним, матч шестого тура Кубка России между соперниками закончился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили шестеро игроков: по трое в каждой команде. В составе «Зенита» были удалены полузащитник Вильмар Барриос, нападающий Малком и защитник Родригао. Форварды Александр Соболев и Шамар Николсон и голкипер Александр Селихов получили красные карточки в составе «Спартака».
Ранее стало известно, что «Зенит» обратился в ЭСК по поводу удаления Барриоса и Малкома и неудаления игроков «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова.
- 1 декабря 2022
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