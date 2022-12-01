Форвард «Спартака» Соболев приехал на заседание КДК по поводу драки в матче с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу драки, произошедшей по окончании основного времени матча с петербургским «Зенитом» в Кубке России (0:0, 2:4 пен.).

Напомним, матч шестого тура Кубка России между соперниками закончился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили шестеро игроков: по трое в каждой команде. В составе «Зенита» были удалены полузащитник Вильмар Барриос, нападающий Малком и защитник Родригао. Форварды Александр Соболев и Шамар Николсон и голкипер Александр Селихов получили красные карточки в составе «Спартака».

Ранее стало известно, что «Зенит» обратился в ЭСК по поводу удаления Барриоса и Малкома и неудаления игроков «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова.