Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фартовые они!» Дмитрий Булыкин – о выходе сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022

«Фартовые они!» Дмитрий Булыкин – о выходе сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022
Комментарии

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о выходе сборной Польше в 1/8 чемпионата мира 2022 года в Катаре. Поляки заняли второе место в группе С. Первой командой в квартете стала сборная Аргентины.

«Сборная Польши вышла из группы? Да, такое бывает, в спорте всегда нужны отдача и везение, здесь мы это видим. Помню, когда сборная Португалии неважно играла, еле-еле вышла из группы и стала чемпионам. Здесь ничего не скажешь… Фартовые они!» – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В матче 1/8 финала сборная Польши сыграет с действующими чемпионами мира — французами. Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

С таким жребием сборной Польши ничего не светит. Кто с кем сыграет в 1/8 финала ЧМ С таким жребием сборной Польши ничего не светит. Кто с кем сыграет в 1/8 финала ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022