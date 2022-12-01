«Фартовые они!» Дмитрий Булыкин – о выходе сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о выходе сборной Польше в 1/8 чемпионата мира 2022 года в Катаре. Поляки заняли второе место в группе С. Первой командой в квартете стала сборная Аргентины.
«Сборная Польши вышла из группы? Да, такое бывает, в спорте всегда нужны отдача и везение, здесь мы это видим. Помню, когда сборная Португалии неважно играла, еле-еле вышла из группы и стала чемпионам. Здесь ничего не скажешь… Фартовые они!» – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В матче 1/8 финала сборная Польши сыграет с действующими чемпионами мира — французами. Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
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