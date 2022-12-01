Шалимов: Пиняев — лучший молодой игрок. Согласен с его победой в премии «Первая Пятёрка»

Экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».
«Если взять кого-то другого из молодых игроков, то Пиняев выделяется. Стабильности от молодых пока тяжело ждать, но он делает такие вещи — взять те же самые голы. Я полностью согласен с этим выбором. Что дальше будет, будем смотреть. Это зависит от тренеров, родителей, ещё кого-то. Согласен, Пиняев – лучший молодой игрок», – сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла).
- 1 декабря 2022
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