Лихтштайнер заявил, что не жалеет о показе провокационного жеста на ЧМ в России

Бывший капитан сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер высказался о провокационных жестах футболистов в матче с командой Сербии (2:1) на чемпионате мира 2018 года в России.

«Четыре года назад Граниту (Джаке. — Прим. «Чемпионата») и Шердану (Шакири. — Прим. «Чемпионата») пришлось выдержать множество ударов ниже пояса, как в преддверии, так и во время матча. С человеческой точки зрения было понятно, что они позволили себе увлечься двуглавым орлом и, таким образом, приветствовали свою родину. То, что произошло с ними после этого, никто не хочет пережить во второй раз.



Звучит так, что они сожалеют о своих действиях, сожалею ли я? Я всегда был солидарен со своими товарищами по команде, я не капитан в хорошую погоду, который не хочет обжечься. Это часть спорта и дружбы внутри команды. К перерыву мы проигрывали со счетом 0:1 благодаря Яну Зоммеру, в раздевалке все были недовольны, и было много споров. Когда нам удалось переломить ситуацию, это было невероятно эмоционально уже со спортивной точки зрения. Накалённая атмосфера на трибунах сыграла. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было слишком, но на сегодняшний день я бы не назвал это ошибкой», — приводит слова Лихштайнера Blick.

Сборные Сербии и Швейцарии встретятся завтра, 2 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

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