Валерий Карпин отреагировал на победу Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка»
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Валерий Карпин в премии «Первая пятёрка».
«Если Пиняева признали лучшим молодым игроком РПЛ, значит, всё заслуженно. Какой бы дал главный совет? Продолжать прогрессировать», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла). На четвёртом и пятом местах расположились Александр Коваленко из «Крыльев Советов» (129 баллов) и Александр Сильянов из «Ростова» (124 балла).
Пиняев на прогулке после больницы:
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
16:19
-
16:12
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:40
-
12:31
Партнерский контент