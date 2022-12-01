Валерий Карпин отреагировал на победу Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Валерий Карпин в премии «Первая пятёрка».

«Если Пиняева признали лучшим молодым игроком РПЛ, значит, всё заслуженно. Какой бы дал главный совет? Продолжать прогрессировать», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла). На четвёртом и пятом местах расположились Александр Коваленко из «Крыльев Советов» (129 баллов) и Александр Сильянов из «Ростова» (124 балла).

Пиняев на прогулке после больницы: