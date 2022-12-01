Стал известен состав команды Пути регионов на Матч звёзд Кубка России

Определился состав команды Пути регионов на Матч звёзд Кубка России. Об этом сообщил официальный телеграм-канал турнира.

Команда Пути регионов: Артём Ковешников («Торпедо-Владимир»), Александр Маменко («Амкал»), Никита Бабич («Темп»), Рустам Вазитдинов («Текстильщик»), Дмитрий Великородный («Звезда»), Владимир Марухин («Акрон»), Кантемир Нахушев («СтавропольАгроСоюз»), Андрей Никитин («Уфа»), Артём Поликарпов («Сахалинец»), Алексей Гасилин («Амкал»), Павел Кудряшов («Звезда»), Даниил Лопатин («Динамо-Брянск»), Даниил Наговицин («Зенит-Ижевск»), Дзамболат Тигиев («СтавропольАгроСоюз»).

Главный тренер: Заур Тедеев («Алания»).

Выставочный Матч звёзд Кубка России состоится в субботу, 3 декабря. Между собой встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов.