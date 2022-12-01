Фанат попросил Мбаппе не выходить на замену в матче с Тунисом. Игрок улыбнулся
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Вчера, 30 ноября, состоялся 3-й и заключительный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции играла с национальной командой Туниса. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу африканской сборной.
Килиан Мбаппе не вышел в стартовом составе французской сборной. Он оказался в игре, выйдя на замену на 60-й минуте. Перед появлением Килиана на поле тунисский болельщик обратился с трибун к спортсмену и попросил его не входить в игру. В ответ на это игрок улыбнулся.
На 58-й минуте отличился нападающий Вахби Хазри, который пробежал от середины поля до штрафной и низом покатил мяч в дальний угол. В итоге команда Дидье Дешама потерпела поражение. Несмотря на это, Франция вышла в 1/8 финала с первого места группы D.
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