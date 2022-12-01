Кечинов: если Бельгия не выиграет у Хорватии, этому поколению конец. Будет другая сборная

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящей встрече Бельгии и Хорватии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Игра состоится сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Шансы у Бельгии есть на выход из группы. Но и хорватов это решающая игра. Состав у хорватов очень приличный. То, что бельгийцы не в порядке – мы это видели уже в двух играх. Когда выиграли у Канады, там больше ничья была, и проиграли марокканцам, если разобраться, то по делу. Будет сложнейшая игра и последняя возможность зацепиться у бельгийцев, потому что поколение очень талантливое, и если сейчас они вылетят, то именно этой сборной Бельгии приходит конец. Там будет другое поколение, гораздо более молодое, но пока не такое талантливое, как это. Есть последняя возможность зацепиться. Будем надеяться, что получится», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.