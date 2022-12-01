Опубликован состав команды Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

Стал известен состав команды Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России. Об этом сообщил официальный телеграм-канал турнира.



Команда Пути РПЛ: Ризван Ташаев («Ахмат»), Даниил Худяков («Локомотив»), Егор Сорокин («Краснодар»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Алексей Миронов («Ростов»), Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Квинси Промес («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Сутормин («Зенит»), Матвей Ивахнов («Факел»), Иван Игнатьев («Локомотив»), Алексей Каштанов («Урал»), Павел Мелёшин («Спартак»), Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»).



Главный тренер: Валерий Газзаев.



Выставочный Матч звёзд Кубка России состоится в субботу, 3 декабря. Между собой встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов.

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