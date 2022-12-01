Гендиректор «Зенита» Медведев: за Хорватию играет наш капитан Ловрен. Поддерживаем его!

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в матчах чемпионата мира поддерживает сборную Хорватию, за которую выступает защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен.

«Конечно же, слежу сейчас за чемпионатом мира. Стараюсь смотреть не меньше двух матчей в день. На этом мундиале поддерживаю несколько сборных: Бразилия, Хорватия и Сербия.

За национальную команду Хорватии играет наш капитан — Деян Ловрен. Мы все вместе его поддерживаем!» — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Отметим, что Ловрен является одним из двух игрок из Российской Премьер-Лиги, выступающих на чемпионате мира. Вторым спортсменом является нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамалё.