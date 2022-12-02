Турнирные расклады в группе H ЧМ-2022, где играют Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея

Сегодня, 2 декабря, завершаются матчи группы H чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе «Эдьюкейшн Сити» пройдёт встреча сборных Южной Кореи и Португалии, а в параллельном матче Гана сыграет с Уругваем. Обе игры начнутся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Южная Корея – Португалия и Гана – Уругвай.
Турнирное положение в группе Н после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):
- Португалия — 6 очков (5-2).
- Гана — 3 очка (5-5).
- Южная Корея — 1 очко (2-3).
- Уругвай — 1 очко (0-2).
Расклады в группе Н перед последним туром
1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
Сборная Португалии уже гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2022. Если удастся набрать хотя бы одно очко в матче с Южной Кореей, то португальцы выйдут с первого места. Если же Португалия уступит корейцам, а в параллельном матче Гана обыграет Уругвай, то первое и второе места будут распределены между Ганой и Португалией по разнице забитых и пропущенных мячей.
Гана точно выйдет в плей-офф ЧМ-2022, если обыграет Уругвай. В случае ничьей ганцы также могут выйти из группы, если Южная Корея не выиграет у Португалии. В случае поражения Гана вылетает из турнира.
Южной Корее, чтобы выйти из группы, нужно обыграть португальцев и надеяться на ничью или победу Уругвая в параллельном матче. В таком случае при подходящей разнице голов Корея сможет выйти из группы.
Уругваю для выхода из группы нужна победа в матче с Ганой. При этом важно, чтобы в параллельном матче Португалия не проиграла Южной Корее.
С кем сыграют команды группы Н в плей-офф ЧМ-2022
В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы Н встретятся с командами из группы G, в которой выступают Бразилия, Швейцария, Камерун и Сербия. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Португалия (первая команда группы Н) — Швейцария (вторая команда группы G).
Вторая команда группы H сыграет с первой командой группы G. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Гана — Бразилия.
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