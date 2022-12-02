Турнирные расклады в группе H ЧМ-2022, где играют Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея

Сегодня, 2 декабря, завершаются матчи группы H чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе «Эдьюкейшн Сити» пройдёт встреча сборных Южной Кореи и Португалии, а в параллельном матче Гана сыграет с Уругваем. Обе игры начнутся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Южная Корея – Португалия и Гана – Уругвай.

Турнирное положение в группе Н после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

Португалия — 6 очков (5-2). Гана — 3 очка (5-5). Южная Корея — 1 очко (2-3). Уругвай — 1 очко (0-2).

Расклады в группе Н перед последним туром

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Сборная Португалии уже гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2022. Если удастся набрать хотя бы одно очко в матче с Южной Кореей, то португальцы выйдут с первого места. Если же Португалия уступит корейцам, а в параллельном матче Гана обыграет Уругвай, то первое и второе места будут распределены между Ганой и Португалией по разнице забитых и пропущенных мячей.

Гана точно выйдет в плей-офф ЧМ-2022, если обыграет Уругвай. В случае ничьей ганцы также могут выйти из группы, если Южная Корея не выиграет у Португалии. В случае поражения Гана вылетает из турнира.

Южной Корее, чтобы выйти из группы, нужно обыграть португальцев и надеяться на ничью или победу Уругвая в параллельном матче. В таком случае при подходящей разнице голов Корея сможет выйти из группы.

Уругваю для выхода из группы нужна победа в матче с Ганой. При этом важно, чтобы в параллельном матче Португалия не проиграла Южной Корее.

С кем сыграют команды группы Н в плей-офф ЧМ-2022

В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы Н встретятся с командами из группы G, в которой выступают Бразилия, Швейцария, Камерун и Сербия. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Португалия (первая команда группы Н) — Швейцария (вторая команда группы G).

Вторая команда группы H сыграет с первой командой группы G. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Гана — Бразилия.