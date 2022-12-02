Турнирные расклады в группе G ЧМ-2022, где играют Бразилия, Сербия, Камерун и Швейцария

Сегодня, 2 декабря, завершаются матчи группы G чемпионата мира по футболу в Катаре. В 22:00 мск начнутся два матча этого квартета: Камерун – Бразилия и Сербия — Швейцария. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции обеих встреч.

Турнирное положение в группе G после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

Бразилия — 6 очков (3-0). Швейцария — 3 очка (1-1). Камерун — 1 очко (3-4). Сербия — 1 очко (3-5).

Расклады в группе G перед последним туром

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Сборная Бразилии уже гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2022. Если удастся набрать хотя бы одно очко в матче с Камеруном, то бразильцы точно выйдут с первого места. Если же Бразилия уступит камерунцам, а в параллельном матче Швейцария обыграет Сербию, то первое и второе места будут распределены между Бразилией и Швейцарией по разнице забитых и пропущенных мячей.

Швейцария точно выйдет в плей-офф ЧМ-2022, если обыграет Сербию. В случае ничьей швейцарцы также могут выйти из группы, если Камерун не выиграет у Бразилии. В случае поражения Швейцария вылетает из турнира.

Камеруну, чтобы выйти из группы, нужно обыграть бразильцев и надеяться на ничью или победу Сербии в параллельном матче. В таком случае при подходящей разнице голов Камерун отправится в плей-офф.

Сербии для выхода из группы нужна только победа в матче со Швейцарией. При этом важно, чтобы в параллельном матче Бразилия не проиграла Камеруну.

С кем сыграют команды группы G в плей-офф ЧМ-2022

В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы G встретятся с командами из группы H, в которой выступают Бразилия, Швейцария, Камерун и Сербия. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Португалия (первая команда группы Н) — Швейцария (вторая команда группы G).

Вторая команда группы G сыграет с первой командой группы H. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Гана — Бразилия.