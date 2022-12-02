Турнирные расклады в группе G ЧМ-2022, где играют Бразилия, Сербия, Камерун и Швейцария

Сегодня, 2 декабря, завершаются матчи группы G чемпионата мира по футболу в Катаре. В 22:00 мск начнутся два матча этого квартета: Камерун – Бразилия и Сербия — Швейцария. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции обеих встреч.
Турнирное положение в группе G после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):
- Бразилия — 6 очков (3-0).
- Швейцария — 3 очка (1-1).
- Камерун — 1 очко (3-4).
- Сербия — 1 очко (3-5).
Расклады в группе G перед последним туром
1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
Сборная Бразилии уже гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2022. Если удастся набрать хотя бы одно очко в матче с Камеруном, то бразильцы точно выйдут с первого места. Если же Бразилия уступит камерунцам, а в параллельном матче Швейцария обыграет Сербию, то первое и второе места будут распределены между Бразилией и Швейцарией по разнице забитых и пропущенных мячей.
Швейцария точно выйдет в плей-офф ЧМ-2022, если обыграет Сербию. В случае ничьей швейцарцы также могут выйти из группы, если Камерун не выиграет у Бразилии. В случае поражения Швейцария вылетает из турнира.
Камеруну, чтобы выйти из группы, нужно обыграть бразильцев и надеяться на ничью или победу Сербии в параллельном матче. В таком случае при подходящей разнице голов Камерун отправится в плей-офф.
Сербии для выхода из группы нужна только победа в матче со Швейцарией. При этом важно, чтобы в параллельном матче Бразилия не проиграла Камеруну.
С кем сыграют команды группы G в плей-офф ЧМ-2022
В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы G встретятся с командами из группы H, в которой выступают Бразилия, Швейцария, Камерун и Сербия. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Португалия (первая команда группы Н) — Швейцария (вторая команда группы G).
Вторая команда группы G сыграет с первой командой группы H. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Гана — Бразилия.
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