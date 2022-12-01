Футболисты «Зенита» и «Спартака» принесли извинения за массовую драку в Кубке России

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игроки «Зенита» и «Спартака» принесли извинения за драку, которая произошла в очном матче 6-го раунда Кубка России.

«Малком, Барриос и Родригао предоставили записи выступлений. Соболев присутствовал лично. Селихов и Николсон присутствовали по видеосвязи. Футболисты получили удаления за агрессивное поведение за участие после окончания матча в массовой драке. Это подтвердили все.



Футболисты говорили, что сожалеют. Произошёл конфликт, и что таких действий больше не будет. Они извинялись за то, что произошло», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.