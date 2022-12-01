КДК РФС посчитал стычку Промеса и Барриоса началом потасовки в матче «Зенит» — «Спартак»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решения по матчу 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Москалёв видел эпизод Промеса с Барриосом. Если бы не началась драка, то он показал бы им жёлтые карточки. Началом драки посчитали взаимоотношения между Промесом и Барриосом.



Принимали решение по дисциплинарным моментам, которые были на поле. Москалёв сказал, что все эпизоды, которые происходили во время драки, были исследованы судейской бригадой», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам заседания шесть футболистов получили по шесть матчей дисквалификации. Нападающий «Спартака» Квинси Промес избежал наказания.