Решение судьи не удалять Промеса в матче «Спартака» и «Зенита» признано ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения в ответ на обращение «Зенита» по матчу Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти). Напомним, игра завершилась массовой дракой футболистов. ЭСК признала, что судья Владимир Москалёв ошибочно не удалил в составе «Спартака» Квинси Промеса.
«1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» № 10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определён тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» № 5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение.
2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак» № 18 Наиля Умярова после окончания основного времени матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не определило в действиях игрока команды «Спартак» агрессивного поведения, заслуживающего удаления с поля, так как с его стороны не было акцентированных ударов соперников или очевидной попытки совершить эти удары, а согласно правилам игры, попыткой удара, наказуемой удалением игрока с поля, является законченное действие игрока, направленное на совершение удара, но не достигшее по какой-либо причине своей цели, к примеру, соперник увернулся от удара. По этим причинам большинство членов комиссии не видит очевидных оснований для удаления с поля данного игрока за агрессивное поведение», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.
- 1 декабря 2022
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