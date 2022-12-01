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Агент Малкома назвал несправедливой дисквалификацию игрока на шесть матчей Кубка России

Агент Малкома назвал несправедливой дисквалификацию игрока на шесть матчей Кубка России
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, оценил решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать игрока сине-бело-голубых на шесть матчей Кубка России из-за его участия в массовой потасовке после окончания матча 6-го раунда Кубка со «Спартаком».

«Дисквалификация Малкома на шесть матчей Кубка России за драку — это очень несправедливо», – сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, матч 6-го тура Кубка России между соперниками закончился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили шестеро игроков: по трое в каждой команде.

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