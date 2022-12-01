ЭСК: Москалёв правильно удалил Малкома и Барриоса в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения в ответ на обращение «Зенита» по матчу Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти). Напомним, игра завершилась массовой дракой футболистов. ЭСК признала, что арбитр Владимир Москалёв правильно удалил игроков «Зенита» — Малкома и Барриоса.

«1. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Зенит» № 10 Силву де Оливейра Малкома после окончания основного времени матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, прибежав со стороны и имея злой умысел, дважды совершил агрессивный толчок игрока соперника № 10 Квинси Промеса, который, по мнению членов комиссии, квалифицируется как короткий удар, в связи с чем комиссия считает, что у судьи были достаточные основания для удаления данного игрока с поля с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение.



2. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Зенит» № 5 Вильмара Барриоса после окончания основного времени матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации, совершил несколько коротких ударов в область лица игрока соперника № 10 Квинси Промеса, используя при этом царапающие движения. Комиссия единогласно считает, что данный игрок обоснованно был удалён судьёй с поля с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.