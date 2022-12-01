Леонид Федун оценил решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации шестерых футболистов красно-белых и «Зенита» на шесть матчей Кубка России.

«Моё мнение таково: шесть – много, пять было бы достаточно», — приводит слова Федуна «РИА Новости Спорт».

Дисквалификацией на шесть матчей наказаны игроки «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также футболисты «Спартака» Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон. Напомним, основное время матча между соперниками в 6-м туре Кубка России закончилось массовой дракой футболистов, по итогам которой данные шестеро футболистов получили красные карточки.