Леонид Федун оценил решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака»
Поделиться
Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации шестерых футболистов красно-белых и «Зенита» на шесть матчей Кубка России.
«Моё мнение таково: шесть – много, пять было бы достаточно», — приводит слова Федуна «РИА Новости Спорт».
Дисквалификацией на шесть матчей наказаны игроки «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также футболисты «Спартака» Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон. Напомним, основное время матча между соперниками в 6-м туре Кубка России закончилось массовой дракой футболистов, по итогам которой данные шестеро футболистов получили красные карточки.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:44
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:11
Партнерский контент