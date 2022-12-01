Александр Мостовой: можно было ещё по три игрока «Зенита» и «Спартака» дисквалифицировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение КДК дисквалифицировать шесть игроков по итогам драки во встрече красно-белых с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.



«Если подходить так скрупулёзно, то там можно было ещё по три человека от каждой команды дисквалифицировать. С одной стороны, хорошо, что шесть. Это показывает, что так нельзя себя вести.



С другой стороны, кому-то можно было меньше: кто-то дрался, кто-то просто орал, кто-то держал. Тут неоднозначная ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, дисквалификацию получили Родригао, Малком и Вильмар Барриос («Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов («Спартак»).