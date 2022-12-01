«ПСЖ» предложит Месси новый контракт после ЧМ. Переход в МЛС или «Барселону» маловероятен

«ПСЖ» готовит предложение о продлении контракта нападающему команды Лионелю Месси, сообщает Goal.
По информации источника, аргентинский форвард был уведомлен о том, что по окончании чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре ему будет официально предложено продлить истекающий летом 2023 года контракт с парижским клубом. Планируется, что новый договор Месси с «ПСЖ» будет подписан на два года с зарплатой на уровне действующего соглашения. Сообщается, что аргентинец не против остаться во французском клубе, а «ПСЖ» удовлетворены поведением и мотивацией Месси, а также той финансовой выгодой, которую даёт присутствие нападающего в команде.
Также источник сообщает, что вероятность перехода Месси в «Интер Майами» из МЛС или возвращения в «Барселону» летом 2023 года крайне маловероятно, несмотря на интерес этих клубов к аргентинцу.
Месси примет решение о продолжении карьеры после окончания чемпионата мира, изучив все предложения.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
- 1 декабря 2022
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