Франция — Польша: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала турнира, в котором сыграют Франция и Польша. Игра пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама», который вмещает в себя 44 400 зрителей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Французы стали победителями группы D, где их соперниками были Австралия, Тунис и Дания. Польша заняла второе место квартета С, где, помимо них, также участвовали Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 4 декабря 2022
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
08:26
-
08:12
-
07:58
-
07:21
-
07:05
-
07:00
-
06:59
-
06:55
-
06:30
-
06:14
-
05:55
-
05:33
-
05:26
-
05:25
-
04:40
-
04:36
-
04:21
-
03:55
-
03:52
-
03:35
-
03:25
-
02:52
-
00:45
-
00:43
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:15