Англия — Сенегал: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала турнира, в котором сыграют Англия и Сенегал. Игра пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», который вмещает в себя 68 895 зрителей. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Англии стала победителем группы В, где она сыграла с США, Ираном и Уэльсом. Сенегал занял вторую строчку квартета А, в котором также были Нидерланды, Эквадор и Катар.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 4 декабря 2022
-
11:18
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:31
-
10:31
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
08:26
-
08:12
-
07:58
-
07:21
-
07:05
-
07:00
-
06:59
-
06:55
-
06:30
-
06:14
-
05:55
-
05:33
-
05:26
-
05:25
-
04:40
-
04:36