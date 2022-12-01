«Зенит» подаст апелляцию на решение КДК РФС по драке в матче со «Спартаком»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по драке в матче с московским «Спартаком» в Кубке России (0:0, 4:2 пен.).

«Мы будем подавать апелляцию по решению КДК РФС», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, КДК принял решение дисквалифицировать троих футболистов «Зенита»: защитника Родригао, полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Малкома, а также игроков «Спартака»: форвардов Александра Соболева и Шамара Николсона и вратаря Александра Селихова за драку по окончании основного времени матча команд в Кубке России.

Ранее «Зенит» обращался в ЭСК с просьбой рассмотреть удаление Малкома и неудаление игроков «Спартака» Наиля Умярова и Квинси Промеса.