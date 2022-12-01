«Зенит» подаст апелляцию на решение КДК РФС по драке в матче со «Спартаком»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по драке в матче с московским «Спартаком» в Кубке России (0:0, 4:2 пен.).
«Мы будем подавать апелляцию по решению КДК РФС», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, КДК принял решение дисквалифицировать троих футболистов «Зенита»: защитника Родригао, полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Малкома, а также игроков «Спартака»: форвардов Александра Соболева и Шамара Николсона и вратаря Александра Селихова за драку по окончании основного времени матча команд в Кубке России.
Ранее «Зенит» обращался в ЭСК с просьбой рассмотреть удаление Малкома и неудаление игроков «Спартака» Наиля Умярова и Квинси Промеса.
- 1 декабря 2022
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:44
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:11