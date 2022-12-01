Александр Медведев — о Промесе: удивляет, что зачинщик-провокатор выходит сухим из воды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС не наказывать нападающего «Спартака» Квинси Промеса за провокацию массовой драки в матче Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».
«Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, в матче 6-го тура Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» произошла массовая потасовка между футболистами обеих команд, что привело к шести удалениям. Со стороны красно-белых красные карточки получили Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон, а у сине-бело-голубых Малком, Родригао и Вильмар Барриос.
- 1 декабря 2022
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