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Матчи ЧМ-2022 установили несколько рекордов по просмотрам в разных странах

Матчи ЧМ-2022 установили несколько рекордов по просмотрам в разных странах
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Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре установили несколько телевизионных рекордов, сообщает в пресс-релизе ФИФА.

Отмечается, что матч между сборными Японии и Коста-Рики (0:1) собрал самую большую телеаудиторию (36,37 млн человек) в азиатской стране в 2022 году. После победы японцев в 1-м туре над Германией (2:1) количество болельщиков, собравшихся у экранов во время второй игры, увеличилось на 10 млн.

Встреча в группе В во 2-м туре между командами Англии и США (0:0) стала самой популярной в американской истории среди футбольных матчей. Пиковая аудитория составила 19,65 млн.

Игра Аргентины и Мексики (2:0) во 2-м туре ЧМ-2022 привлекла к экранам аудиторию в 81,3% от всех телезрителей в южноамериканской стране (8,5 млн). Это больше на 5%, чем во время матча с Саудовской Аравией (1:2), а также больше, чем на любой встрече ЧМ-2018.

65% телезрителей в Испании наблюдали за матчем с Германией во 2-м туре (11,9 млн). Это больше, чем аудитория любой игры команды на ЧМ-2018.

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