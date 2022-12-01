Канада — Марокко: Зиеш открыл счёт на 4-й минуте встречи

В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встречаются сборные Канады и Марокко. В начале первого тайма марокканцы ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На четвёртой минуте счёт в игре открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш. Грубую ошибку совершил голкипер сборной Канады Милан Борян. Он вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Зиеша, который технично отправил мяч в пустые ворота.



Отметим, что в случае победы марокканцы выходят в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Канады уже потеряла шансы на выход в следующую стадию. Параллельно в матче группы F также встречаются команды Бельгии и Хорватии (0:0, первый тайм).