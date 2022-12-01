Канада — Марокко: Зиеш открыл счёт на 4-й минуте встречи
Поделиться
В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встречаются сборные Канады и Марокко. В начале первого тайма марокканцы ведут со счётом 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На четвёртой минуте счёт в игре открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш. Грубую ошибку совершил голкипер сборной Канады Милан Борян. Он вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Зиеша, который технично отправил мяч в пустые ворота.
Отметим, что в случае победы марокканцы выходят в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Канады уже потеряла шансы на выход в следующую стадию. Параллельно в матче группы F также встречаются команды Бельгии и Хорватии (0:0, первый тайм).
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
19:20
-
19:18
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:07
-
18:00
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:44
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:57
Партнерский контент