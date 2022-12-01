Хорватия — Бельгия: судья отменил пенальти в ворота бельгийцев после видеопросмотра

Главный судья матча между сборными Хорватии и Бельгии Энтони Тейлор отменил пенальти в ворота бельгийской команды после просмотра VAR.
Пенальти был назначен после фола игрока сборной Бельгии Янника Феррейра Карраско в штрафной, однако отменён из-за ранее случившегося офсайда у сборной Хорватии. Плечо защитника Деяна Ловрена оказалось впереди игрока бельгийской команды.
Матч сборных Хорватии и Бельгии проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, официальная вместимость которого 45 032 человек. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорватия имеет в своём активе четыре набранных очка после ничьей с Марокко в 1-м туре (0:0) и победы над Канадой (4:1) во втором матче. У сборной Бельгии три очка после победы над канадской командой в первом матче на чемпионате мира (1:0). В прошлом туре бельгийцы потерпели поражение от сборной Марокко (0:2).
В эти же минуты соперники Хорватии и Бельгии по группе F, команды Марокко и Канады, проводят свой матч. Африканская сборная сохраняет шансы на выход из группы.
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