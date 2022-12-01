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Канада — Марокко: Эн-Несири удвоил преимущество марокканцев

Канада — Марокко: Эн-Несири удвоил преимущество марокканцев
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В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встречаются сборные Канады и Марокко. На 29-й минуте марокканцы ведут со счётом 2:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте второй мяч сборной Марокко забил нападающий Юссеф Эн-Несири, воспользовавшийся передачей от Ашрафа Хакими. Напомним, на четвёртой минуте счёт в игре открыл марокканский полузащитник Хаким Зиеш.

Отметим, что в случае победы марокканцы выходят в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Канады уже потеряла шансы на выход в следующую стадию. Параллельно в матче группы F также встречаются команды Бельгии и Хорватии (0:0, первый тайм).

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