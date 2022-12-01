Канада — Марокко: марокканский защитник Агер забил автогол

В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встречаются сборные Канады и Марокко. В концовке первого тайма марокканцы ведут со счётом 2:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 40-й минуте мяч в свои ворота забил марокканский защитник Наиф Агер. Ранее на четвёртой минуте счёт открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш, а на 23-й минуте второй мяч марокканцев забил нападающий Юссеф Эн-Несири.



Отметим, что в случае победы марокканцы выходят в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Канады уже потеряла шансы на выход в следующую стадию. Параллельно в матче группы F также встречаются команды Бельгии и Хорватии (0:0, первый тайм).